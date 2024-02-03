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В Башкирии 17-летний юноша попал в реанимацию после взрыва баллона с газом

В Башкирии 17-летний юноша попал в реанимацию после взрыва баллона с газом

17-летний юноша из Кармаскалинского района Башкирии оказался госпитализированным с серьезными ожогами после пожара, возникшего в результате утечки газа из 50-литрового баллона с пропаном. О данном происшествии в субботу, 3 февраля, сообщили в МЧС региона.

Инцидент произошел накануне вечером в частном домовладении в деревне Подлубово. Юноша, занес с мороза в дом заправленный газовый баллон и подсоединил его к плите.

Позднее пострадавший решил поставить чайник и прикурить сигарету, после чего последовал сильный хлопок, а затем возгорание имущества в металлическом вагончике. Подросток получил ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей первой, второй и третьей степеней, а также ожог дыхательных путей. В настоящее время он помещен в реанимационное отделение 18-й уфимской больницы.

В МЧС напоминают, что заправка газовых баллонов должна осуществляться исключительно в специализированных местах, не более чем на 85% от полного объема. Кроме того, необходимо обеспечивать герметичность баллонов и не вносить их с мороза в теплое помещение.

В Уфе от взрыва газового баллона женщина получила страшные ожоги В Уфе от взрыва газового баллона женщина получила страшные ожоги
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: происшествия взрыв газа пожар Кармаскалинский район
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