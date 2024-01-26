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В Караидельском районе Башкирии в огне пожара погиб пенсионер

В Караидельском районе Башкирии в огне пожара погиб пенсионер

В пятницу, 26 января, в населенном пункте Магинск Караидельского района Башкирии произошла трагедия - в огне пожара погиб местный житель. Как сообщили в информационной службе главного управления МЧС по республике, горел деревянный дом с пристроенной верандой.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. К сожалению, в процессе тушения пожарные и добровольцы обнаружили тело 70-летнего хозяина дома. Предположительной причиной трагедии стало то, что мужчина забыл закрыть дверцу печи после топки, из-за чего и началось возгорание.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. Как подчеркнули в ведомстве, в сгоревшем строении отсутствовали пожарные извещатели, которые могли бы вовремя оповестить о начинающемся возгорании. По статистике МЧС, с 2016 года в Башкирии эти недорогие устройства помогли спастись почти 1100 людям.

В Башкирии при пожаре в доме погибли двое мужчин

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В Башкирии при пожаре в доме погибли двое мужчин
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Караидельский район пожар смерть
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