В Башкирии пожилой пенсионер погиб во время пожара в доме
В ночь с 1 на 2 января в населенном пункте Кубиязы Аскинского района Башкирии случился пожар - загорелся небольшой деревянный дом. Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь уничтожил жилище площадью около 20 квадратных метров.
К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 73-летнего хозяина дома. Судя по всему, мужчина погиб во сне от отравления угарным газом и ожогов.
По данному факту на место происшествия выехала следственно-оперативная группа регионального управления МЧС. Как пояснил представитель ведомства, проводится доследственная проверка, чтобы установить все обстоятельства и причины пожара.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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