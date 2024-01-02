В Башкирии пожилой пенсионер погиб во время пожара в доме

В ночь с 1 на 2 января в населенном пункте Кубиязы Аскинского района Башкирии случился пожар - загорелся небольшой деревянный дом. Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь уничтожил жилище площадью около 20 квадратных метров.

К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 73-летнего хозяина дома. Судя по всему, мужчина погиб во сне от отравления угарным газом и ожогов.

По данному факту на место происшествия выехала следственно-оперативная группа регионального управления МЧС. Как пояснил представитель ведомства, проводится доследственная проверка, чтобы установить все обстоятельства и причины пожара.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ