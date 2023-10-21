Пожилой житель Башкирии заживо сгорел в собственном доме
22:43, 21 окт 2023
Трагический пожар произошел в одной из деревень Башкирии. В поселке Старая Мушта, что в Краснокамском районе, загорелся и полностью сгорел деревянный дом. В огне погиб 69-летний мужчина.
Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям республики, пожар возник днем. Благодаря установленному в доме пожарному извещателю, сработавшему при появлении дыма, соседи смогли быстро вызвать пожарных. Прибывшие к месту происшествия спасатели приступили к тушению огня и ликвидировали открытое пламя менее чем за час. Это позволило не допустить распространения пожара на близлежащие строения.
К сожалению, спасти престарелого мужчину, который находился в горящем доме, не удалось. По словам очевидцев, погибший, испытывал трудности с передвижением, курил и употреблял алкоголь внутри жилища. Вероятно, именно это и стало причиной трагедии.
В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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