Пожилой житель Башкирии заживо сгорел в собственном доме

22:43, 21 окт 2023

Трагический пожар произошел в одной из деревень Башкирии. В поселке Старая Мушта, что в Краснокамском районе , загорелся и полностью сгорел деревянный дом. В огне погиб 69-летний мужчина.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям республики, пожар возник днем. Благодаря установленному в доме пожарному извещателю, сработавшему при появлении дыма, соседи смогли быстро вызвать пожарных. Прибывшие к месту происшествия спасатели приступили к тушению огня и ликвидировали открытое пламя менее чем за час. Это позволило не допустить распространения пожара на близлежащие строения.

К сожалению, спасти престарелого мужчину, который находился в горящем доме, не удалось. По словам очевидцев, погибший, испытывал трудности с передвижением, курил и употреблял алкоголь внутри жилища. Вероятно, именно это и стало причиной трагедии.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ