В Башкирии в собственном доме заживо сгорел мужчина

Трагический пожар, унесший жизнь 59-летнего мужчины, произошел в населенном пункте Ванышево Калтасинского района Башкирии.

Как сообщили в главном управлении МЧС региона, огонь полностью уничтожил деревянный дом площадью 72 квадратных метра вместе с пристроенной к нему верандой.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность самого хозяина дома, который часто курил на веранде. Возможно, непотушенная сигарета и стала источником огня, быстро перекинувшегося на сухие деревянные конструкции.

К сожалению, это далеко не единственный трагический случай гибели людей на пожарах за последние сутки. В ту же ночь при тушении возгорания в селе Чесноковка Уфимского района были обнаружены тела двух человек. Причины и детали пожара пока неизвестны.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ