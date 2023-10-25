Пожар в Башкирии унес жизнь 61-летнего хозяина дома

09:46, 25 окт 2023

Вечером, 24 октября, в населенном пункте Матраево Зилаирского района Башкортостана произошел трагический пожар со смертельным исходом. Как сообщили в региональном МЧС, пламя полностью охватило деревянный дом с надворными постройками 61-летнего местного жителя.

Для борьбы с огнем пожарные использовали воду из близлежащего пруда. Несмотря на приложенные усилия, спустя час после прибытия на место трагедии огнеборцам удалось лишь потушить пожар. Во время ликвидации возгорания в доме было обнаружено обгоревшее тело хозяина.

Причины происшествия в настоящее время устанавливаются сотрудниками отдела дознания МЧС РФ.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ