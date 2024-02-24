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В Башкирии на ходу загорелась маршрутка: пассажиры спаслись благодаря бдительности прохожего - видео

В Башкирии на ходу загорелась маршрутка: пассажиры спаслись благодаря бдительности прохожего - видео

19:50, 24 фев 2024

На одной из остановок общественного транспорта в Стерлитамаке, по сообщениям очевидцев в социальных сетях, произошло возгорание маршрутного автобуса. Этот инцидент подтвердили в региональном управлении МЧС и прокуратуре РБ.

Согласно данным служб спасения, пожар начался в салоне движущегося микроавтобуса марки "Газель" на одной из центральных улиц города. Причины происшествия пока не установлены и активно расследуются. К счастью, все пассажиры вовремя покинули транспортное средство и не пострадали, сообщили в ведомстве.

По словам местных жителей, своевременному спасению людей поспособствовал случайный прохожий, заметивший огонь под автобусом. Он тут же предупредил водителя об опасности. Вместе они быстро вывели всех пассажиров наружу до того, как ситуация усугубилась.

В прокуратуре региона заявили о начале проверки обстоятельств инцидента. Сообщается, что загоревшийся микроавтобус осуществлял пассажирские перевозки по улице Худайбердина. Для выяснения всех деталей на место направлен исполняющий обязанности городского прокурора.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура намерена тщательно изучить соблюдение перевозчиком требований безопасности и исправность используемого им транспортного средства. При наличии нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, пообещали в надзорном органе.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия пожар
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