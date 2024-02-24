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Чуть не сгорел заживо: в Башкирии от лопнувшей печи пострадал мужчина

Чуть не сгорел заживо: в Башкирии от лопнувшей печи пострадал мужчина

12:03, 24 фев 2024

В деревне Укарлино Нуримановского района Башкирии произошел инцидент, едва не обернувшийся трагедией. В результате растопки печи загорелся бревенчатый дом с просторной верандой. О подробностях происшествия сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, 37-летний мужчина не проживал в доме постоянно. Во время одного из своих визитов он решил растопить печь. Однако она не выдержала нагрузки, развалилась и, лопнув, нанесла травмы хозяину жилища. Мужчина пытался потушить разгоревшийся огонь, но его попытки не увенчались успехом. Ликвидацией пожара занимались прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС.

В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей ожогового центра в Уфе. Ожоги рук и лица стали печальным итогом этой истории.

С начала 2024 года в Башкирии случилось 806 пожаров С начала 2024 года в Башкирии случилось 806 пожаров
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия пожар
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