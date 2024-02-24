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С начала 2024 года в Башкирии случилось 806 пожаров

С начала 2024 года в Башкирии случилось 806 пожаров

11:17, 24 фев 2024

За период с начала 2024 года на территории Республики Башкортостан зарегистрировано 806 пожаров, повлекших за собой трагические последствия – гибель 46 человек. Об этом сообщает Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Одним из печальных примеров стал пожар, произошедший в деревне Юлдашево Белокатайского района. В процессе тушения возгорания спасателями было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения.

Стоит отметить, что количество пожаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года имеет тенденцию к увеличению. Это вызывает серьезную озабоченность у сотрудников МЧС и других ответственных служб.

Не спас извещатель: мужчина погиб на пожаре в Башкирии Не спас извещатель: мужчина погиб на пожаре в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: происшествия пожар
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