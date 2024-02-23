Не спас извещатель: мужчина погиб на пожаре в Башкирии

21:16, 23 фев 2024

23 февраля 2024 года в Белокатайском районе Башкирии разыгралась трагедия. В деревне Юлдашево на улице Центральной загорелся жилой деревянный дом площадью 35 квадратных метров.

Происшествие случилось днем. На место тут же прибыли сотрудники МЧС России и ДПК Ургалинского сельсовета. Совместными усилиями пожарным удалось локализовать и ликвидировать открытое горение.

Несмотря на это, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ, в ходе тушения и разбора завалов на пепелище был обнаружен погибший мужчина 1955 года рождения. Как стало известно, он проживал в доме один и ранее получил по льготной программе автономный дымовой пожарный извещатель.

Несмотря на наличие прибора, мужчина не смог спастись. Что именно стало причиной пожара, предстоит выяснить следственным органам.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ