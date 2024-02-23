В Башкирии сосед вытащил из пожара 4-летнего мальчика и помог вызволить его сестренку

13:32, 23 фев 2024

В селе Бекетово Ермекеевского района Башкирии, 22 февраля 2024 года разыгралась настоящая драма. Около 10 часов утра в двухквартирном доме на улице Полевой, по предварительной версии, из-за неосторожного обращения детей со спичками, вспыхнул пожар.

В это время в доме находились трое: двое маленьких детей – 4-летний мальчик и его 3-летняя сестра – под присмотром бабушки. Женщине удалось выбраться из горящего дома и позвать на помощь соседа, Сергея Садофьева.

Сергей, не раздумывая, бросился на помощь. Он вытащил из объятого пламенем дома перепуганного мальчика. К счастью, вскоре на место происшествия прибыли пожарные. Совместными усилиями Сергея и спасателей удалось извлечь из дома и девочку, которая лежала на полу у выхода из зала, где и произошло возгорание.

Малышка получила ожоги и отравление продуктами горения. В тяжелом состоянии она была доставлена в реанимацию. Бабушка также пострадала от отравления и госпитализирована.

В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель, устанавливаются все подробности случившегося.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети