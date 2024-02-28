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Пожар в Башкирии унёс жизнь мужчины, его сын госпитализирован

Пожар в Башкирии унёс жизнь мужчины, его сын госпитализирован

09:23, 28 фев 2024

Сегодня около 3 часов ночи сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании частного дома по улице Красноармейской в городе Бирске Республики Башкортостан. Как сообщили в ведомстве, на место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты.

По прибытии на место выяснилось, что горит дом площадью 60 квадратных метров вместе с пристроенной к нему верандой. Пожарным удалось потушить пламя, однако во время разбора завалов внутри дома они обнаружили тело 52-летнего мужчины, который, видимо, не смог выбраться из горящего жилища. Кроме того, спасатели вывели из дома 14-летнего сына погибшего с сильными ожогами головы, шеи и правой кисти. Подростка госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, в момент возникновения пожара в доме также находилась женщина, которая, к счастью, успела самостоятельно эвакуироваться до приезда спасателей. Причины и точные обстоятельства возгорания сейчас устанавливает дознаватель МЧС.

Пожар в Башкирии унес жизнь женщины, мужчина госпитализирован с ожогами Пожар в Башкирии унес жизнь женщины, мужчина госпитализирован с ожогами
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирск происшествия пожар
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