Пожар в Башкирии унёс жизнь мужчины, его сын госпитализирован

09:23, 28 фев 2024

Сегодня около 3 часов ночи сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании частного дома по улице Красноармейской в городе Бирске Республики Башкортостан. Как сообщили в ведомстве, на место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты.

По прибытии на место выяснилось, что горит дом площадью 60 квадратных метров вместе с пристроенной к нему верандой. Пожарным удалось потушить пламя, однако во время разбора завалов внутри дома они обнаружили тело 52-летнего мужчины, который, видимо, не смог выбраться из горящего жилища. Кроме того, спасатели вывели из дома 14-летнего сына погибшего с сильными ожогами головы, шеи и правой кисти. Подростка госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, в момент возникновения пожара в доме также находилась женщина, которая, к счастью, успела самостоятельно эвакуироваться до приезда спасателей. Причины и точные обстоятельства возгорания сейчас устанавливает дознаватель МЧС.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: МЧС по РБ