Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии произошли два ночных пожара с жертвами

В Башкирии произошли два ночных пожара с жертвами

В Башкирии на территории Баймакского района республики ночью произошла жуткая трагедия - загорелся деревянный дом. Как сообщили сотрудники информационной службы регионального Министерства по чрезвычайным ситуациям, вызов поступил примерно в два часа по местному времени.

К большому сожалению, оповещение о возгорании в населенном пункте Бахтигареево поступило с запозданием, и когда спасательные службы прибыли к месту происшествия, дом уже полностью охватил огонь. Пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы потушить пламя и не дать ему перекинуться на соседние строения.

Во время разбора обгоревших конструкций и завалов было обнаружено тело 46-летнего мужчины, хозяина сгоревшего дома.

По словам дознавателя, прибывшего на место трагедии, в доме имелся пожарный извещатель. Сейчас проводится расследование, был ли в нем заряженный элемент питания и был ли извещатель установлен в соответствии с необходимыми требованиями.

Глава местного сельского поселения также прокомментировал ситуацию, отметив, что погибший мужчина часто злоупотреблял алкоголем. Возможно, это и стало причиной трагедии.

Позже в ту же ночь поступило сообщение о пожаре в другом населенном пункте Башкирии - селе Урман Иглинского района. Об этом проинформировали в пресс-службе Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

На место незамедлительно выехали огнеборцы и другие экстренные службы. К сожалению, во время тушения огня они обнаружили тело 43-летнего мужчины, который, видимо, не смог выбраться из горящего здания.

Сейчас проводится тщательное расследование обоих пожаров, выясняются их причины и точные обстоятельства. Позже стало известно дополнительная информация о второй трагедии - погибший мужчина был инвалидом и не смог самостоятельно покинуть дом из-за своего физического состояния. Его сосед заметил огонь, когда пламя уже охватило крышу дома.

При тушении горящего дома в Башкирии обнаружили тела двух человек - видео

Читайте также:

При тушении горящего дома в Башкирии обнаружили тела двух человек - видео
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Баймакский район Иглинский район происшествия пожар смерть
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok