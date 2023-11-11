В Башкирии произошли два ночных пожара с жертвами

В Башкирии на территории Баймакского района республики ночью произошла жуткая трагедия - загорелся деревянный дом. Как сообщили сотрудники информационной службы регионального Министерства по чрезвычайным ситуациям, вызов поступил примерно в два часа по местному времени.

К большому сожалению, оповещение о возгорании в населенном пункте Бахтигареево поступило с запозданием, и когда спасательные службы прибыли к месту происшествия, дом уже полностью охватил огонь. Пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы потушить пламя и не дать ему перекинуться на соседние строения.

Во время разбора обгоревших конструкций и завалов было обнаружено тело 46-летнего мужчины, хозяина сгоревшего дома.

По словам дознавателя, прибывшего на место трагедии, в доме имелся пожарный извещатель. Сейчас проводится расследование, был ли в нем заряженный элемент питания и был ли извещатель установлен в соответствии с необходимыми требованиями.

Глава местного сельского поселения также прокомментировал ситуацию, отметив, что погибший мужчина часто злоупотреблял алкоголем. Возможно, это и стало причиной трагедии.

Позже в ту же ночь поступило сообщение о пожаре в другом населенном пункте Башкирии - селе Урман Иглинского района . Об этом проинформировали в пресс-службе Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

На место незамедлительно выехали огнеборцы и другие экстренные службы. К сожалению, во время тушения огня они обнаружили тело 43-летнего мужчины, который, видимо, не смог выбраться из горящего здания.

Сейчас проводится тщательное расследование обоих пожаров, выясняются их причины и точные обстоятельства. Позже стало известно дополнительная информация о второй трагедии - погибший мужчина был инвалидом и не смог самостоятельно покинуть дом из-за своего физического состояния. Его сосед заметил огонь, когда пламя уже охватило крышу дома.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ