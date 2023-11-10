При тушении горящего дома в Башкирии обнаружили тела двух человек - видео

В пятницу утром, 10 ноября, на территории Нуримановского района Башкирии произошел пожар в частном жилом доме.

Как сообщили в информационной службе регионального Министерства по чрезвычайным ситуациям, на тушение пожара в населенном пункте Новокулево были направлены 11 пожарных расчетов и добровольцы из числа местных жителей.

Горел двухквартирный деревянный дом с верандой. Из-за тесной застройки огонь моментально перекинулся на стоящий неподалеку навес и отдельно стоящую баню с верандой. В результате полностью сгорел и припаркованный возле дома легковой автомобиль.

К ходе локализации пожара были обнаружены тела двух человек.

Для координации действий спасательных служб и правоохранительных органов на место трагедии выехал и.о. прокурора по Нуримановскому району Ф. Исмагилов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ

Видео: МЧС по РБ