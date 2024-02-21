Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Вытащили соседи: в Башкирии во время пожара погиб 35-летний мужчина

Вытащили соседи: в Башкирии во время пожара погиб 35-летний мужчина

20:43, 21 фев 2024

В среду, 21 февраля, в деревне Янагушево Мишкинского района Республики Башкортостан произошла трагедия - пожар, унесший жизнь 35-летнего мужчины.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС по РБ, в жилом деревянном доме по улице Горького вспыхнул огонь, охвативший внутреннее имущество строения. Бойцы пожарно-спасательных подразделений МЧС России и добровольцы из местной ДПК оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров.

Как стало известно, еще до приезда спасателей жители деревни вынесли из объятого пламенем дома мужчину 1988 года рождения. К сожалению, несмотря на предпринятые усилия, медики констатировали его смерть.

По предварительной версии дознавателя МЧС России, причиной трагедии могла стать неосторожность при курении. Для установления всех обстоятельств на месте работает следственно-оперативная группа.

В Башкирии погиб мужчина, надышавшийся угарным газом В Башкирии погиб мужчина, надышавшийся угарным газом
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Мишкинский район происшествия пожар
Читайте также

В Башкирии в пожаре погиб мужчина-инвалид
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в пожаре погиб мужчина-инвалид
В Башкирии 73-летний мужчина стал жертвой пожара в собственном доме
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 73-летний мужчина стал жертвой пожара в собственном доме
В Башкирии во время тушения пожара найдено тело пожилого мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время тушения пожара найдено тело пожилого мужчины
В Башкирии погиб мужчина, надышавшийся угарным газом
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб мужчина, надышавшийся угарным газом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok