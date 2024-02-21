Вытащили соседи: в Башкирии во время пожара погиб 35-летний мужчина
20:43, 21 фев 2024
В среду, 21 февраля, в деревне Янагушево Мишкинского района Республики Башкортостан произошла трагедия - пожар, унесший жизнь 35-летнего мужчины.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС по РБ, в жилом деревянном доме по улице Горького вспыхнул огонь, охвативший внутреннее имущество строения. Бойцы пожарно-спасательных подразделений МЧС России и добровольцы из местной ДПК оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров.
Как стало известно, еще до приезда спасателей жители деревни вынесли из объятого пламенем дома мужчину 1988 года рождения. К сожалению, несмотря на предпринятые усилия, медики констатировали его смерть.
По предварительной версии дознавателя МЧС России, причиной трагедии могла стать неосторожность при курении. Для установления всех обстоятельств на месте работает следственно-оперативная группа.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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