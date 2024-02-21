В Башкирии погиб мужчина, надышавшийся угарным газом

10:51, 21 фев 2024

В башкирском городе Салавате произошел трагический случай - в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Ленина вспыхнул пожар, в результате которого погиб мужчина 1962 года рождения.

Согласно сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан, огонь начался в трехкомнатной квартире и быстро охватил одну из комнат. Прибывшие на место происшествия сотрудники службы спасения обнаружили в задымленной квартире мужчину и вынесли его на улицу, однако спасти его жизнь не удалось - медики лишь констатировали его смерть. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом.

В настоящее время проводится расследование для установления точных обстоятельств произошедшего. Следственные органы выясняют, что именно послужило причиной возгорания в квартире, каким образом произошло распространение огня и почему мужчина не смог своевременно покинуть горящее помещение.

Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru

Фото: МЧС по РБ