В Уфе едва заживо не сгорели 36 человек, из-за забытой на плите сковородки

20:43, 10 мар 2024

В Уфе произошло ЧП, которое могло обернуться трагедией. В однокомнатной квартире на седьмом этаже многоквартирного дома вспыхнул пожар из-за неосторожности при приготовлении еды.

Огонь на кухне разгорелся стремительно, заполняя едким дымом не только саму квартиру, но и весь подъезд. К счастью, на помощь вовремя подоспели спасатели. С помощью специального устройства они эвакуировали одного человека, который не смог самостоятельно покинуть задымленное помещение. Еще 35 жильцов дома покинули жилища самостоятельно.

Пожарным удалось потушить огонь, однако кухня в квартире сильно пострадала.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ, причиной возгорания стала банальная невнимательность. Хозяйка квартиры поставила сковородку на плиту, включила ее, а затем задремала. Очнувшись от запаха гари и едкого дыма, она уже не могла самостоятельно справиться с разбушевавшимся пламенем.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ