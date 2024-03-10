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В Уфе едва заживо не сгорели 36 человек, из-за забытой на плите сковородки

В Уфе едва заживо не сгорели 36 человек, из-за забытой на плите сковородки

20:43, 10 мар 2024

В Уфе произошло ЧП, которое могло обернуться трагедией. В однокомнатной квартире на седьмом этаже многоквартирного дома вспыхнул пожар из-за неосторожности при приготовлении еды.

Огонь на кухне разгорелся стремительно, заполняя едким дымом не только саму квартиру, но и весь подъезд. К счастью, на помощь вовремя подоспели спасатели. С помощью специального устройства они эвакуировали одного человека, который не смог самостоятельно покинуть задымленное помещение. Еще 35 жильцов дома покинули жилища самостоятельно.

Пожарным удалось потушить огонь, однако кухня в квартире сильно пострадала.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ, причиной возгорания стала банальная невнимательность. Хозяйка квартиры поставила сковородку на плиту, включила ее, а затем задремала. Очнувшись от запаха гари и едкого дыма, она уже не могла самостоятельно справиться с разбушевавшимся пламенем.

Житель Башкирии погиб в собственном доме во время пожара Житель Башкирии погиб в собственном доме во время пожара
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
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