В Туймазинском районе Башкирии столкнулись пассажирский автобус и грузовик, один человек пострадал
Утром 12 февраля 2024 года на автодороге вблизи села Гафурово Туймазинского района Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса «Газель» и грузового автомобиля DAF. Об этом сообщает Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком DAF, стоявшим на обочине дороги. В результате столкновения водитель автобуса получил травмы. Спасатели, прибывшие на место происшествия, оказали ему первую помощь и передали бригаде скорой медицинской помощи. В момент аварии в салоне микроавтобуса пассажиров не было.
На данный момент причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция проводит проверку.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Шестеро в больнице: в Баймакском районе Башкирии автобус столкнулся с трактором
Происшествия в Башкирии
ДТП в Башкирии: водителя зажало в искореженной иномарке
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель УАЗ "Патриот" на трассе столкнулся с большегрузом MAN
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в жесткой аварии с грузовиком и парой легковых авто пострадали люди