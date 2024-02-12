В Туймазинском районе Башкирии столкнулись пассажирский автобус и грузовик, один человек пострадал

Утром 12 февраля 2024 года на автодороге вблизи села Гафурово Туймазинского района Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса «Газель» и грузового автомобиля DAF. Об этом сообщает Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком DAF, стоявшим на обочине дороги. В результате столкновения водитель автобуса получил травмы. Спасатели, прибывшие на место происшествия, оказали ему первую помощь и передали бригаде скорой медицинской помощи. В момент аварии в салоне микроавтобуса пассажиров не было.

На данный момент причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция проводит проверку.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ