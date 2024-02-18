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В Мишкинском районе Башкирии многодетная семья пострадала в серьезном пожаре

В Мишкинском районе Башкирии многодетная семья пострадала в серьезном пожаре

11:52, 18 фев 2024

В ночь на 18 февраля в деревне Каргино Мишкинского района Башкирии произошло ЧП: загорелся двухэтажный жилой дом. Огненное зарево озарило ночное небо, а едкий запах дыма разнесся по окрестностям.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что пламя уже полностью охватило дом. Огонь также перекинулся на 30 рулонов соломы, складированных рядом.

В результате пожара пострадали 55-летняя хозяйка дома и 58-летний мужчина. Оба получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы. Кроме того, от продуктов горения пострадал 11-летний мальчик. Его состояние находится под наблюдением врачей.

Как выяснил дознаватель МЧС России, на момент возгорания в доме находились восемь человек, из них шестеро – дети. Спасены они были благодаря звуку пожарного извещателя, который разбудил жильцов.

Причины ЧП пока не установлены. На месте происшествия работает следственная группа.

Погорельцы временно будут проживать у родственников. Районная администрация уже на следующей неделе проведет заседание, на котором будут решаться вопросы помощи пострадавшей семье.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Мишкинский район происшествия пожар
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