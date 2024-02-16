В Башкирии на ходу загорелась машина скорой помощи с пациентом внутри

08:50, 16 фев 2024

Ночью 16 февраля в Стерлитамаке произошло ЧП - на ходу загорелся автомобиль скорой помощи, в котором помимо водителя находились врач и пациент.

По информации пресс-службы МЧС по РБ, к моменту прибытия пожарных "буханка" уже была объята открытым пламенем.

По словам представителей ведомства, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались три человека, в том числе один фельдшер и один пациент, которые позже были доставлены в больницу на попутном транспорте. Из горящего автомобиля были также эвакуированы два кислородных баллона. Открытое горение удалось потушить примерно через 15 минут после начала пожаротушения.

В результате данного инцидента никто не пострадал.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ

Видео: Башдтп