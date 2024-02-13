В Уфе из горящего дома спасли 20 человек

В Уфе ранним утром 13 февраля 2024 года на улице Кольцевой произошло возгорание в 2-этажном многоквартирном доме. Информацию об этом передали в пресс-службе республиканского МЧС.

Очаг возгорания был локализован под лестничным маршем на первом этаже, где горел мусор. Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 20 человек, среди которых был один ребенок. 10 из них были выведены по лестничным маршам, а 10 – с помощью выдвижной трехколенной лестницы.

Благодаря слаженной работе пожарных, огонь был потушен, и никто из жильцов дома не пострадал.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ