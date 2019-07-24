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Стало известно, почему Радий Хабиров отдал в разработку шихан Куштау

Добавлено: 24.07.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Ишимбайский район
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Стало известно, почему Радий Хабиров отдал в разработку шихан Куштау

На встрече с представителями средств массовой информации Радий Хабиров рассказал, почему было принято решение о разработке шихана Куштау, сообщает сайт Newsbash.ru.

Напомним, что вопрос о судьбе гор был одним из первых в информационной повестко только что назначенного врио Главы Башкирии. Уже в начале декабря 2018 года Радий Хабиров заявил о достижении компромисса между руководством республики и АО «Башкирская содовая компания», который был найден Главой региона для развития предприятия с многотысячным коллективом, а также в интересах жителей. Руководитель региона категорически не согласился на уничтожения природного памятника, и предложил в разработку Куштау.

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— Мы провели с руководством компании довольно много времени, обсуждая, что делать. Да, у них была принципиальная позиция. Чистая экономика. Какая история. Они живут в очень конкурентной среде. Там, где наши западные партнеры конкурируют за счет увеличения производительности труда, мы пытаемся конкурировать за счет более дешевых ресурсов. Такова наша экономика. Хотя компания тоже обещает заняться и другими обстоятельствами развития. Так что это чистая экономика. Аргумент у них был такой – там совершенно разные затраты. На Торатау поставил экскаваторы сбоку и все. Куштау – целый комплекс проблем, много побочных расходов на выработку породы. Другого решения я не вижу. Оно уже вредит. Но я надеюсь, что нам из этой проблемы удастся убрать политику, — отметил Радий Хабиров.
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