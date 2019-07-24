Стало известно, почему Радий Хабиров отдал в разработку шихан Куштау
Комментарии (0)
Загрузка...
На встрече с представителями средств массовой информации Радий Хабиров рассказал, почему было принято решение о разработке шихана Куштау, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, что вопрос о судьбе гор был одним из первых в информационной повестко только что назначенного врио Главы Башкирии. Уже в начале декабря 2018 года Радий Хабиров заявил о достижении компромисса между руководством республики и АО «Башкирская содовая компания», который был найден Главой региона для развития предприятия с многотысячным коллективом, а также в интересах жителей. Руководитель региона категорически не согласился на уничтожения природного памятника, и предложил в разработку Куштау.
— Мы провели с руководством компании довольно много времени, обсуждая, что делать. Да, у них была принципиальная позиция. Чистая экономика. Какая история. Они живут в очень конкурентной среде. Там, где наши западные партнеры конкурируют за счет увеличения производительности труда, мы пытаемся конкурировать за счет более дешевых ресурсов. Такова наша экономика. Хотя компания тоже обещает заняться и другими обстоятельствами развития. Так что это чистая экономика. Аргумент у них был такой – там совершенно разные затраты. На Торатау поставил экскаваторы сбоку и все. Куштау – целый комплекс проблем, много побочных расходов на выработку породы. Другого решения я не вижу. Оно уже вредит. Но я надеюсь, что нам из этой проблемы удастся убрать политику, — отметил Радий Хабиров.
Читайте также
Политика
Радий Хабиров поручил усилить пропаганду экологических субботников
Политика
Радий Хабиров рассказал, что ему стало не интересно работать в Администрации президента РФ
Политика
В Башкирии потребовали отставки Радия Хабирова
Общество
Жители Башкирии недовольны решением отдать "людоедам" шихан Куштау
Политика
Радий Хабиров определил судьбу Шихан
Политика
Радий Хабиров потребовал увеличить количество патрулей ГИБДД на дорогах
Политика
Радий Хабиров обратил внимание на большое количество ДТП в Башкирии
Политика
Радий Хабиров обязал мэров привлекать федеральные средства для масштабных программ