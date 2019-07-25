Интервью Радия Хабирова журналистам Башкирии: что рассказал кандидат на должность Главы республики

«Химпром», шиханы, выборы, бизнес, развитие Уфы, набережная на реке Белой, строительство мечети «Ар-Рахим» и Муртаза Рахимов – это только часть тем, по которым журналисты успели задать свои вопросы.





Одна из обсуждаемых проблем – рекультивация огромной территории в северной части Уфы, ранее принадлежавшей «Химпрому». На предприятии в 1990 году произошла экологическая катастрофа, на территорию вылилось несколько тон фенола, который впоследствии попал в реку Уфимку и южный водозабор, и в водопровод столицы региона. Из-за чего сотни жителей получили отравление, а недовольство людей проблемой вылилось в массовую акцию протеста. Вскоре предприятие признали банкротом и закрыли. Территория, на которой находится «Химпром», заражена диоксинами, превышающими допустимую норму ПДК в тысячи раз. По словам Радия Хабирова, сейчас есть четкое понимание по рекультивации земли под заводом, есть специалисты, которые это могут сделать, и есть федеральный бюджет, выделенный специально на данные цели.

— У нас партнер SUEZ – компания из Франции, которая очень хочет заняться бывшим «Химпромом» и сможет с ним разобраться. Более того, если мы проведем все мероприятия, там освободится большая территория под шикарный индустриальный парк. Мы сейчас плотно с Минприроды России работаем. История с рекультивацией реальная. Эта компания нам хорошо знакома. Ее специалисты делали очистные сооружения для заводов «Башнефти». Они очень хотят с нами работать. Пока заходят на другие проекты в Уфе, — отметил Радия Хабиров.

— Мы провели с руководством компании довольно много времени, обсуждая, что делать. Да, у них была принципиальная позиция. Чистая экономика. Какая история. Они живут в очень конкурентной среде. Там, где наши западные партнеры конкурируют за счет увеличения производительности труда, мы пытаемся конкурировать за счет более дешевых ресурсов. Такова наша экономика. Хотя компания тоже обещает заняться и другими обстоятельствами развития. Так что это чистая экономика. Аргумент у них был такой – там совершенно разные затраты. На Торатау поставил экскаваторы сбоку и все. Куштау – целый комплекс проблем, много побочных расходов на выработку породы. Другого решения я не вижу. Оно уже вредит. Но я надеюсь, что нам из этой проблемы удастся убрать политику, — отметил Радий Хабиров.

— Я как-то об этом говорил. Наша философия какая. «Башнефть», «УМПО», «Газпромнефтехим» они без нас как шли, так и будут идти. Это устойчивые корпорации мирового уровня. Сегодня есть Хабиров-Иванов или нет, они все равно будут развиваться. Наша доля участия там невелика, мы здесь для того, чтобы двигать то направление развития, которому мы можем помочь. В моем понимании средний бизнес это ровно то, где мы можем добиться успеха. Я вообще считаю, что потенциал роста именно у малого и среднего предпринимательства. Первая задача, которую я пытаюсь здесь решить, это сделать так, чтобы власть в республике по отношению к ним стала партнером и старшим братом. Вторая проблема, в которой я пытаюсь участвовать и это непросто, это интерфейс государства, особенно в части надзирающих, он был более дружелюбным. Малый и средний бизнес – это источник состоятельности для наших граждан, — заявил Радий Хабиров.

— Нет никакой должности для Муртазы Губайдулловича, которая выше его нынешнего статуса, как человека, сделавшего республику. К нему есть просто заслуженное уважение. Статус его личности выше всех иных статусов. Мы часто встречаемся с Муртазой Губайдулловичем, он всегда в курсе всех событий – где-то подтрунивает надо мной, где-то подсказывает, где-то спорим. Но что важно у нас одинаковое видение на развитие вещей. Слава богу, мы сейчас решили все непростые моменты, связанные с началом строительства мечети. Техника там заработала, — сказал врио главы региона.

— Чушь полная. Я даже не буду смотреть. Мы впервые за три года в сельском хозяйстве на 100% вышли, каждые предыдущие годы оно падало. У нас почти по всем показателям неплохо идет. Я же историю успеха не делаю для себя, в этих цифрах есть определенная толика работы нашей экономики. У нас произошел взлет количества объектов малого и среднего предпринимательства. Само по себе это не определяющее, но в совокупности с другими фактами является очень важным показателем. Еще хочу отметить, что по количеству субъектов у нас за полгода рывок как за весь прошлый год. Все это произошло буквально за второй квартал, — заявил Радий Хабиров.

— Раньше мне набережная казалась очень узкой. Мне нравится, кажется, она получится неплохой. Сейчас на передний план будет выходить не бетоногранит, а как мы сможем организовать содержательную жизнь набережной. Это тоже целое искусство. К сожалению, те ошибки и просчеты, которые сейчас у нас есть, будут влиять на это, но, думаю, в ней очень хороший потенциал. Тем еще хороша набережная – у нее есть неисчерпаемый запас работы для будущих глав, — поделился врио Главы Башкирии.

Также один из вопросов коснулся шиханов. Радий Хабиров рассказал, почему было принято решение о разработке шихана Куштау. Напомним, что вопрос о судьбе гор был одним из первых в информационной повестке только что назначенного врио Главы Башкирии. Уже в начале декабря 2018 года Радий Хабиров заявил о достижении компромисса между руководством республики и АО «Башкирская содовая компания», который был найден Главой региона для развития предприятия с многотысячным коллективом, а также в интересах жителей республики был предложен выход из сложной ситуации, сложившийся вокруг сырьевой базы. Глава региона категорически не согласился на уничтожение природного памятника и предложил в разработку Куштау.Политик признался, что для таких гигантов как «Башнефть» и «УМПО» влияние руководства является мизерным, и они способны существовать обособленно. Чего ноторый, в конечном итоге, позволит жителям республики стать более богатыми.Кроме того речь зашла о самом заметном долгострое Уфы, мечети «Ар-Рахим», и роли первого президента Башкортостана в политической жизни республики. По словам врио Главы региона, он довольно часто встречается и советуется со своим предшественником. Главное, по мнению Радия Хабирова, что решен ряд проблем по строительству красавицы-мечети «Ар-Рахим». Но что касается возвращения Муртазы Рахимова в политику – об этом речи не идет.Руководителю Башкирии задали вопрос о результатах российского агентства «РИА Рейтинг», который опубликовал динамику доходов бюджетов регионов страны за январь-май 2019 года. Согласно данным компании, у Башкирии наблюдается снижение. Радий Хабиров категорически не согласился с выводами компании, отметив, что рост бюджета существенный, кроме того по нескольким показателям они обошли результаты за прошлый год.Набережная на реке Белая, строительство которой вызвало множество споров, Радию Хабирову откровенно понравилась. По его словам, она не только вполне симпатичная, но еще и словно живая, множество людей там создает «движуху».В разговорах не обошли стороной злободневную тему строительства. Радий Хабиров откровенно признался в том, что планировал принять закон. Согласно несостоявшейся инициативе, полномочия в сфере строительства переходили республике. Главным триггером для разработки законопроекта стало большое количество дольщиков в регионе. Однако от этой идеи пришлось отказаться, так как она остановила бы стройку в Башкирии. Отдельное внимание руководитель региона обратил на слабых архитекторов.





— Я думаю, что Уфе в этой работе нужно уделять больше внимания. Довольно профессиональные люди здесь, хорошо читают город. Мы часто встречаемся, столицу всегда обсуждаем отдельно. Видимо, раньше архитекторам ставились другие акценты. Мне кажется, мы их поправим. В некоторых районах есть архитектурные отделы, они очень слабые. Никакая Наталия Фишман у нас эту функцию не выполнит, только власть, администрация республики. Мы в Давлеканово сколько долбили, нас там не слышали абсолютно, — заключил руководитель региона.

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