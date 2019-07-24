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В Уфе возобновили строительство соборной мечети Ар-рахим

Добавлено: 24.07.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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В Уфе возобновили строительство соборной мечети Ар-рахим

В Уфе возобновлено строительство соборной мечети Ар-рахим возле проспекта Салавата Юлаева, которое было приостановлено в 2016 году. О том, что на объекте начала работать техника, сообщил журналистам врио главы Башкирии Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.

Объект строится с начала 2000-х годов и является одним из самых известных уфимских долгостроев. С 2011 года единственным спонсором строительства был благотворительный фонд «Урал» первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.

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Фонд вложил в строительство около 1 млрд руб., но в 2016 году приостановил финансирование из-за разногласий с заказчиком мечети — Духовным управлением мусульман республики и генеральным подрядчиком — компанией «Алтын-курай», принадлежавшей тогдашнему главе ДУМ Нурмухамету Нигматуллину, его заместителю Аюпу Бибарсову и управделами ДУМ Ильдару Ишееву. Завершение строительства мечети оценивалось в 3 млрд руб.
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