В Уфе возобновили строительство соборной мечети Ар-рахим
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В Уфе возобновлено строительство соборной мечети Ар-рахим возле проспекта Салавата Юлаева, которое было приостановлено в 2016 году. О том, что на объекте начала работать техника, сообщил журналистам врио главы Башкирии Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
Объект строится с начала 2000-х годов и является одним из самых известных уфимских долгостроев. С 2011 года единственным спонсором строительства был благотворительный фонд «Урал» первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.
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