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История возникновения Пятой соборной мечети в Уфе

Добавлено: 15.03.20
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Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: История возникновения Уфы
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История возникновения Пятой соборной мечети в Уфе

Пятая соборная мечеть в Уфе находилась по ул. Алтайской, 19 в г.Уфе.



31 марта 1905 года в губернское правление было подано прошение от двухсот верующих мусульман с просьбой разрешить им построить новую соборную мечеть на магометанском кладбище. К этому времени в Уфе действовало три соборных мечети, но они уже не могли вместить в себя всех желающих, особенно в дни торжественных праздников: город рос, мусульманское население увеличивалось, было много и приезжих.

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Верующие просили открыть мечеть именно на кладбище (месте вечности - "Микбари"), куда, по закону Шариата, оставшиеся в живых мусульмане обязаны.ходить молиться и читать "Алькоран". Чертеж на постройку деревянной мечети был утвержден 2 марта 1906 года. Строительство затянулось на несколько лет. За это время в Уфе была выстроена еще одна мечеть - четвертая, а кладбищенская полностью была закончена 21 мая 1909 года и стала 5-й соборной. Имамом мечети был утвержден Валеев Хазиахмед. В годы советской власти, когда одна за другой закрывались немногочисленные мечети, 5-я соборная оставалась действующей мечетью, где верующие мусульмане могли совершать религиозные обряды. К 1960 году из шести мечетей в Уфе действовало две, и 5-я соборная значилась в документах уже как 2-я соборная мечеть. 23 марта 1960 года в здании мечети возник пожар, уничтоживший верхний ее этаж. Фундамент, пол, стены нижнего этажа не пострадали. Тем не менее, несмотря на просьбы верующих разрешить им восстановить здание, горсовет отказал им в праве на восстановление мечети. К июлю 1960 года мечеть была полностью разрушена. Постановлением Совета Министров БАССР №321 от 7 мая 1962 г. религиозное общество мусульман 2-й соборной мечети было снято с регистрации.


В 1994 г. на месте Пятой соборной мечети была возведена мечеть «Гуфран», название которой переводится с арабского как «прощение». Она была построена по проекту уфимского архитектора И. Сабитова на средства уфимских благотворителей концерна «Планета», «Социнвестбанка», предприятия «Сентябрь».





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