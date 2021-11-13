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В Башкирии произошел пожар в мечети

В Башкирии произошел пожар в мечети

10:09, 13 ноя 2021

В ночь на субботу в селе Салаватово Абзелилоского района сгорела старая мечеть. Во время пожара внутри помещения никого не было, обошлось без жертв. Пожар потушили. Будут ли восстанавливать храм, неизвестно, в селе есть и новая мечеть.

По данным спасателей, старая деревянная мечеть размерами 8 на 9 загорелась ночью в Абзелиловском районе в деревне Салаватово. На место незамедлительно приехали пожарные службы.

- В мечети отопление печное, также использовались конвекторы для отопления, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ. - Мечеть использовалась для молитв только в выходные дни. По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Угроза распространения отсутствует.

Спасатели ликвидировали возгорание, специалист выясняет точную причину происшествия.

Отмечается, что в селе есть новая мечеть.

- В момент возникновения пожара внутри никого не было, мечеть была закрыта. Прохожие увидели огонь внутри помещения и вызвали пожарных, - говорится в сообщении ведомства.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: происшествия пожар Абзелиловский район
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