В Башкирии произошел пожар в мечети

10:09, 13 ноя 2021

В ночь на субботу в селе Салаватово Абзелилоского района сгорела старая мечеть. Во время пожара внутри помещения никого не было, обошлось без жертв. Пожар потушили. Будут ли восстанавливать храм, неизвестно, в селе есть и новая мечеть.







По данным спасателей, старая деревянная мечеть размерами 8 на 9 загорелась ночью в Абзелиловском районе в деревне Салаватово. На место незамедлительно приехали пожарные службы.

- В мечети отопление печное, также использовались конвекторы для отопления, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ. - Мечеть использовалась для молитв только в выходные дни. По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Угроза распространения отсутствует.

Спасатели ликвидировали возгорание, специалист выясняет точную причину происшествия.



Отмечается, что в селе есть новая мечеть.

- В момент возникновения пожара внутри никого не было, мечеть была закрыта. Прохожие увидели огонь внутри помещения и вызвали пожарных, - говорится в сообщении ведомства.

Читайте также: В Башкирии мужчина спас из горящего дома соседа

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram