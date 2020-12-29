Хабиров ответил, когда в Уфе завершится строительство Соборной мечети

Уфа | 29 дек 2020 | 20:05

Глава Башкирии Радий Хабиров на итоговой пресс-конференции 29 декабря 2020 года не смог назвать срок завершения строительства Соборной мечети в Уфе.







«Это одна из самых больших проблем, потому что на достройку нужно очень много денег, - сказал он. - У нас, конечно, есть фонд социальных целевых проблем, помощь предприятий, но я эти деньги направляю на строительство исключительно нужных социальных объектов в наших городах и районах».



Хабиров добавил, что переговоры с возможными инвесторами по Соборной мечети ведутся, но признался, что пока каких-то результатов нет.





«Какими-то большими успехами я похвастаться не могу, - отметил он. - Для меня это сложная проблема. Конечно, она будет достроена, но сказать когда – я на себя ответственность не возьму».

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