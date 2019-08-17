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МРОТ в России может составить 12 130 рублей

Добавлено: 17.08.19
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Рубрика: Экономика
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МРОТ в России может составить 12 130 рублей

В России в 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей. Сейчас он составляет 11 280 рублей. С инициативой выступило Министерство труда и социальной защиты РФ. На портале проектов нормативных правовых актов опубликован соответствующий документ, сообщает сайт Newsbash.ru.

Если МРОТ поднимут с 1 января 2020 года на 850 рублей, то минимальная зарплата должна вырасти на эту же сумму. Минимальная заработная плата индексируется раз в год с 1 января до размера прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

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«Общественная электронная газета» ранее писала, что в России собираются принимать комплексные меры по борьбе с бедностью населения. Основная цель - сократить численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2 процента от всего населения в 2017 году до 6,6 процента в 2024 году.

Что же предлагается делать, чтобы победить бедность? Повышать МРОТ, чтобы он не отставал от роста прожиточного минимума, увеличивать страховые пенсии, индексировать социальные выплаты и пособия.
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