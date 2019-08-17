МРОТ в России может составить 12 130 рублей
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В России в 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей. Сейчас он составляет 11 280 рублей. С инициативой выступило Министерство труда и социальной защиты РФ. На портале проектов нормативных правовых актов опубликован соответствующий документ, сообщает сайт Newsbash.ru.
Если МРОТ поднимут с 1 января 2020 года на 850 рублей, то минимальная зарплата должна вырасти на эту же сумму. Минимальная заработная плата индексируется раз в год с 1 января до размера прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.
Что же предлагается делать, чтобы победить бедность? Повышать МРОТ, чтобы он не отставал от роста прожиточного минимума, увеличивать страховые пенсии, индексировать социальные выплаты и пособия.
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