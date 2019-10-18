В Уфе пройдет финансовый семейный фестиваль

26 октября 2019 года более 1 000 человек соберутся на площадке Конгресс-холла Торатау в Уфе, чтобы узнать новое об управлении деньгами семьи и отлично провести время. О предстоящем событии мы поговорили с администратором Финансового семейного фестиваля в г. Уфе, руководителем Уфимского Регионального методического центра по финансовой грамотности, председателем БРО «Финпотребсоюз», к.и.н., доцентом Еленой Ситдиковой.





- Елена Геннадьевна, расскажите, что ждет жителей Уфы и гостей города на Финансовом семейном фестивале?

- Мероприятие состоится в рамках Всероссийской недели сбережений – крупнейшего в стране мероприятия по финансовой грамотности, проходящего уже пять лет при поддержке Минфина России. Фестиваль будет организован в формате edutainment (образование через развлечение) и поможет гостям научиться разбираться в особенностях управления семейным и личным бюджетом, грамотно использовать финансовые инструменты, распознавать мошенников и защищать свои права потребителя финансовых услуг. Хочу отметить, что участие в мероприятии бесплатно для всех.



- Удивительно это слышать. Проект абсолютно бесплатный и для партнеров, и для участников и гостей?

Да, никто ни за что не платит. Это социальный проект, цель которого – помочь россиянам повысить свою грамотность и научиться самостоятельно и осознанно управлять деньгами. Вам не будут продавать финансовые продукты, рекламировать организации, советовать нестабильные инструменты. Вас ждёт только качественная информация от проверенных экспертов, которая поможет вам самим принимать грамотные финансовые решения.



У нас запланировано 110 активностей для детей и взрослых, предусмотрено 7 игровых и образовательных зон, выступят за один день 111 экспертов и спикеров. Программа Финансового семейного фестиваля в Уфе очень насыщенна, ознакомиться с ней можно на странице фестиваля: www.финфест.рф/ufa



- Елена Геннадьевна, а когда и каким образом Ваша жизнь и профессиональная деятельность оказалась связанной с финансовой грамотностью?

- Все началось в 2011 году, когда мы провели социологическое исследование по финансовой грамотности на территории г. Уфы и подготовили учебное пособие («Финансовая грамотность» Учебное пособие Уфа: Изд-во ИПК БГПУ, Уфа, 2011, с.63. Ситдикова Е.Г., кандидат исторических наук; Дормидонтова Л.М, кандидат социологических наук).



Далее меня выбрали Председателем Башкирского регионального отделения «Финпотребсоюз». Организация защищает права потребителей финансовых услуг, проводит региональные туры Всероссийской Олимпиады для старшеклассников по финансовой грамотности, проводит Всероссийские конференции, республиканские Чемпионаты «мозговой штурм» по финансовой грамотности для старшеклассников «Из копеек рубль, из ручейков море», проводит семинары, круглые столы. Все наши проекты были поддержаны Министерством финансов Республики Башкортостан. В 2018 году я стала руководителем Уфимского РМЦ (Проект Минфина).



- У Вас везде руководящие должности и серьезные достижения в работе и исследованиях. Помимо указанных регалий выше, Вы также член Экспертной группы по финансовому просвещению населения Республики Башкортостан, член Консультационного совета при Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, член Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан, победитель республиканских и всероссийских грантов, лауреат премии «Репутация» в номинации «За вклад в повышение финансовой грамотности населения и защиту прав потребителей финансовых услуг». Когда Вы почувствовали тягу к управлению?

- В 8 классе я была в детском лагере «Артек» и меня выбрали председателем совета дружины. Я справилась со всеми задачами и мне понравилось создавать команду, брать на себя ответственность, решать разные важные проблемы.



- Почему решили возглавить Финансовый семейный фестиваль в Уфе?

- Я занимаюсь этим направлением с 2011 года. У меня накоплен определенный багаж финансовых знаний, умений и навыков, есть огромное количество наработок и проектов, которыми хочется поделиться с людьми в родном регионе и улучшить их жизнь.



- А что уже сделано в области финансовой грамотности в Вашем регионе и чем Вы гордитесь?

Под руководством Министерства финансов Республики Башкортостан с 2009 г. ведется большая работа по повышению финансовой грамотности населения. Охвачены все жители региона: проводятся семинары для пенсионеров, школьников, педагогов, предпринимателей, малоимущих и т.д.



В 2014 году мы открыли инновационную площадку по финансовой грамотности, в которую вошли 26 школ Республики на базе Института развития образования РБ. В школьную программу был введен предмет «Финансовая грамотность» в качестве урока, факультатива и элективного курса.



Жителям нашего региона интересен проект Минфина России по повышению финансовой грамотности. Проект целостный и систематический. В этом году впервые напечатали рекордную партию учебников по финансовой грамотности на всю страну! С нетерпением в октябре ждем учебники в Республику.



Стала традиционной и популярной Всероссийская научно-практическая конференция по финансовой грамотности. В этом году уже будет проводиться шестая. С каждым годом увеличивается количество участников. По итогам конференций выпускаем сборники.



Уфимский Региональный методический центр по финансовой грамотности, который работает в регионе с 2018 года, проведет в этом году 4 крупных поддерживающих мероприятия для педагогов, прошедших у нас обучение. А за прошедший учебный год мы подготовили 520 педагогов по финансовой грамотности, провели конференцию, Чемпионат по финансовой грамотности, олимпиаду, семинары для пенсионеров.



Но, надеюсь, что самые большие достижения в области развития финансовой грамотности в нашем регионе еще впереди.



- Как повлияла Ваша работа в Проекте на Вас и Ваш окружающий мир?

- Сплотила единомышленников. Мы все выполняем важную задачу и приятно осознавать, что эта работа не напрасна, что мы помогаем людям получить важные знания, разобраться в финансовых проблемах, улучшить свое материальное благосостояние.



- Расскажите о своем регионе? Какие вопросы финансовой грамотности наиболее актуальны для Башкортостана и как вы их решаете?

- Актуальным вопросом является закредитованность населения, как и в большинстве регионов России. Наша задача - донести до потребителя финансовых услуг знания по финансовой грамотности и привить правильные навыки и умения. Научить считать доходы и расходы, копить, сберегать, инвестировать.



- Елена Геннадьевна, Вы уже сказали, что мероприятие бесплатное. Сложно ли было найти партнеров и волонтеров для проведения всех активностей?

- Хотя Уфа и город-миллионник, искать партнеров было не сложно. Со многими партнерами мы пересекаемся в других проектах, о ком-то узнаем из социальных сетей, многие занимаются благотворительностью, поэтому они с удовольствием приняли наше предложение принять участие в фестивале.



Все участники нашей команды самодостаточные и четко понимают свои задачи. С такой командой работать легко. При этом нам помогают много волонтеров и свыше 40 партнеров. Планируем, что посетят мероприятие более 1 000 человек, у нас запланировано свыше 110 активностей для детей и для взрослых!





- А что такое для Вас хобби? Чем Вы увлекаетесь в свободное время? Как проводите свободное время?

- Хобби для меня – это смена одной деятельности другой.



Я люблю путешествовать, кататься на лыжах. Стараюсь находить время для семьи. С коллегами осуществляем совместные выезды на природу.



Все мечты стараюсь осуществлять. Они связаны с семьей, работой и отдыхом.



- Елена Геннадьевна, раз уж Вы сами заговорили о личном, расскажите, пожалуйста о своей семье и родителях.

- Я замужем, двое детей и уже двое внуков. Мама из большой, дружной семьи педагогов. Была математиком, завучем, директором школы. Папа – главный инженер Куйбышевской железной дороги, на пенсии. Моему папе – 90 лет.



- Хотите ли научиться еще чему-нибудь?

- Освоить подводное плавание.



- Каким Вы видите будущее Финансового семейного фестиваля в Уфе?

- Всегда хочется верить в хорошее будущее. Лично я и вся наша команда желаем фестивалю в Республике стать традиционным!