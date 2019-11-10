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В Уфе в Конгресс-холле «Торатау» пройдет республиканский фестиваль интегрированных команд КВН «ПараКиВиН - 2019»

Добавлено: 10.11.19
Просмотров: 41
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе в Конгресс-холле «Торатау» пройдет республиканский фестиваль интегрированных команд КВН «ПараКиВиН - 2019»

17 ноября в Конгресс-холле «Торатау» пройдет республиканский Фестиваль интегрированных команд КВН «ПараКиВиН - 2019».

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Мероприятие проводится при поддержке Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Министерства молодежной политики и спорта республики, Комитета по делам молодежи Администрации города Уфы.

В рамках игры лучшие инклюзивные команды со всей республики покажут, что играть в КВН может каждый. Вход по пригласительным, которые можно получить бесплатно в фойе Конгресс-холла перед началом игры.

Начало мероприятия в 18.00 часов.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: ufacity.info
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