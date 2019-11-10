В Уфе в Конгресс-холле «Торатау» пройдет республиканский фестиваль интегрированных команд КВН «ПараКиВиН - 2019»

17 ноября в Конгресс-холле «Торатау» пройдет республиканский Фестиваль интегрированных команд КВН «ПараКиВиН - 2019».





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Мероприятие проводится при поддержке Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Министерства молодежной политики и спорта республики, Комитета по делам молодежи Администрации города Уфы.В рамках игры лучшие инклюзивные команды со всей республики покажут, что играть в КВН может каждый. Вход по пригласительным, которые можно получить бесплатно в фойе Конгресс-холла перед началом игры.Начало мероприятия в 18.00 часов.