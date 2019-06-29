На семейном фестивале в Бирске выступит Антон Макарский

8 июля в Бирске пройдет большой семейный фестиваль, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, сообщает сайт Newsbash.ru





На празднике примут участие более ста артистов республиканского масштаба. А хэдлайнерами станут Антон и Виктория Макарские.

В этот день запланирован своеобразный микс историко-культурных, православных, семейных, ремесленных и даже гастрономических традиций. Также гости фестиваля разделят радость счастливых пар, являющихся примером супружеского долголетия, которые в этот день будут награждены медалью «За любовь и верность», познакомятся с семьями - победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».Фестиваль стартует в 15.00 на Октябрьской площади с открытия сельскохозяйственной ярмарки. Гостей ждут на различных выставках, мастер-классах, флешмобах, конкурсах, в том числе для детей на территории Свято-Троицкого Собора).В 18.00 состоится торжественное открытие фестиваля, которое плавно перейдет в концертную программу. Финальным аккордом праздника станет красочный салют.