На семейном фестивале в Бирске выступит Антон Макарский
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8 июля в Бирске пройдет большой семейный фестиваль, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, сообщает сайт Newsbash.ru
На празднике примут участие более ста артистов республиканского масштаба. А хэдлайнерами станут Антон и Виктория Макарские.
Фестиваль стартует в 15.00 на Октябрьской площади с открытия сельскохозяйственной ярмарки. Гостей ждут на различных выставках, мастер-классах, флешмобах, конкурсах, в том числе для детей на территории Свято-Троицкого Собора).
В 18.00 состоится торжественное открытие фестиваля, которое плавно перейдет в концертную программу. Финальным аккордом праздника станет красочный салют.
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