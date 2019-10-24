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В Башкирии озвучили средний размер пособия по безработице

Добавлено: 24.10.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии озвучили средний размер пособия по безработице

Средний размер пособия по безработице в Башкирии достиг в сентябре 7 363 рублей, или 70,6% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.


«Доля получателей пособия по безработице в минимальном размере составила в регионе 20,6%, максимальном — 41%», — сообщила агентству «Башинформ» пресс-секретарь республиканского Минтруда Роза Кузьменко.

В Башкирии с начала 2019 года максимальный размер пособия по безработице составит составит 9200 рублей

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По последним данным министерства, численность безработных в республике в соответствии со стандартами Международной организации труда снизилась к началу октября до 83,4 тысячи человек. Из них более 18 тысяч — официально зарегистрированные безработные.

Численность экономически активного населения республики, по данным предварительных выборочных обследований рабочей силы в среднем за 9 месяцев этого года, составляет около 1,9 млн человек.
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Источник: www.bashinform.ru
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