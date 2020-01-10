В Башкирии представили проект по производству троллейбусов

В столице Башкирии трамвайно-троллейбусный завод начнет выпуск новых транспортов. Проект крупного производства представили на Инвестиционном часе под руководством Радия Хабирова.





В частности, речь идет о 100 троллейбусах в год. Это, как отметили специалисты, позволит обновить парк подвижного состава регионального электротранспорта.



На его реализацию необходимо вложить большую сумму, а именно 1,4 миллиарда рублей. На данный момент проводятся проектные работы, а испытания стартуют в июле 2020 года.

— Проект большой и амбициозный. Для Уфы, Стерлитамака и Салавата проект важен и тем, что обновления парка подвижного состава не было уже очень давно. Последняя закупка техники в Уфе была в 2014 году. Вы видите уже на улицах города, что техника не соответствует требованиям ни по безопасности, ни по виду внешнему, — генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Денис Рассадников.



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Фото: vologda-news.net