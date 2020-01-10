В Башкирии представили проект по производству троллейбусов
Комментарии (0)
Загрузка...
В столице Башкирии трамвайно-троллейбусный завод начнет выпуск новых транспортов. Проект крупного производства представили на Инвестиционном часе под руководством Радия Хабирова.
В частности, речь идет о 100 троллейбусах в год. Это, как отметили специалисты, позволит обновить парк подвижного состава регионального электротранспорта.
На его реализацию необходимо вложить большую сумму, а именно 1,4 миллиарда рублей. На данный момент проводятся проектные работы, а испытания стартуют в июле 2020 года.
— Проект большой и амбициозный. Для Уфы, Стерлитамака и Салавата проект важен и тем, что обновления парка подвижного состава не было уже очень давно. Последняя закупка техники в Уфе была в 2014 году. Вы видите уже на улицах города, что техника не соответствует требованиям ни по безопасности, ни по виду внешнему, — генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Денис Рассадников.Читать еще...
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник:
proural.info
Фото: vologda-news.net
Загрузка...
Читайте также
Экономика
В Мелеузе запустят производство сухих молочных смесей
Экономика
В Баймакском районе приступили к строительству завода по производству ОСП
Экономика
Утвержден антикризисный план ГУП «Башавтотранс»
Экономика
В поселках Зинино и Нагаево планируют возведение 6 тысяч малоэтажек
Экономика
Радий Хабиров обсудил с китайцами проект строительства цементного завода в Сибае
Общество
В Башкирии планируют ужесточить требования по безопасности газифицированных объектов
Общество
В Кумертау планируют построить завод по производству энергосберегающих и огнезащитных плит
Общество
В Башкирии до конца года запустят вторую очередь завода комбикормов