В Белорецком районе прошли чемпионаты Башкирии по автокроссу и автомногоборью
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В Белорецке прошли первые этапы Чемпионатов Башкортостана по автокроссу и автомногоборью
Соревнования состоялись 6 и 7 января на автодроме Белорецкой автошколы ДОСААФ России. Инициаторами проведения выступила Уфимская объединённая техническая школа ДОСААФ России и Федерация автоспорта РБ (РАФ). Белорецкая автошкола ДОСААФ России провела чемпионат на высоком уровне. В первом этапе чемпионата приняли участие 25 человек, представляющих Уфу, Красноусольск, Кармаскалы, Белорецк и Магнитогорск.
Автогонщики соревновались в трёх категориях: «Легковые автомобили», «Нивы» и «Уазы».
25 января в Красноусольске пройдут Вторые этапы Чемпионатов Башкортостана по автокроссу и автомногоборью. Честь Белорецкого района будет защищать команда, составленная из победителей и призёров первого этапа.
Гонщики отметили достойно подготовленную трассу длиной 820 метров и шириной 12 метров, с перепадами высот и радиусами поворотов, соответствующих статусу соревнований. Испытать этот трек отныне могут все желающие автолюбители.
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Источник: администрация Белорецкого района
Фото: администрация Белорецкого района
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