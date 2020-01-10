В Белорецком районе прошли чемпионаты Башкирии по автокроссу и автомногоборью

В Белорецке прошли первые этапы Чемпионатов Башкортостана по автокроссу и автомногоборью



Соревнования состоялись 6 и 7 января на автодроме Белорецкой автошколы ДОСААФ России. Инициаторами проведения выступила Уфимская объединённая техническая школа ДОСААФ России и Федерация автоспорта РБ (РАФ). Белорецкая автошкола ДОСААФ России провела чемпионат на высоком уровне. В первом этапе чемпионата приняли участие 25 человек, представляющих Уфу, Красноусольск, Кармаскалы, Белорецк и Магнитогорск.







Автогонщики соревновались в трёх категориях: «Легковые автомобили», «Нивы» и «Уазы».

Источник: администрация Белорецкого района

Фото: администрация Белорецкого района

По итогам двух дней соревнований белоречане завоевали 6 кубков. Из них в автокроссе первые места заняли: Евгений Костылев («Легковые автомобили»), Денислам Баймурзин («Нивы»), Рашид Тагиров («Уазы»). Чуть уступили им, заняв 2 места, Артур Баймурзин («Легковые автомобили»), Михаил Яковлев («Нивы») и Ноэль Тагиров («Уазы»). В автомногоборье 1 место занял белоречанин Евгений Дьячков (на автомобиле Skoda Fabia), 2 – Сергей Козлов (на автомобиле Skoda Fabia), 3 – Агдам Файзуллин (на автомобиле Skoda Fabia).25 января в Красноусольске пройдут Вторые этапы Чемпионатов Башкортостана по автокроссу и автомногоборью. Честь Белорецкого района будет защищать команда, составленная из победителей и призёров первого этапа.Гонщики отметили достойно подготовленную трассу длиной 820 метров и шириной 12 метров, с перепадами высот и радиусами поворотов, соответствующих статусу соревнований. Испытать этот трек отныне могут все желающие автолюбители.