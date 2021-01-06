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Мотогонщики из Башкортостана завоевали медали на чемпионате России по гонкам на льду

Мотогонщики из Башкортостана завоевали медали на чемпионате России по гонкам на льду

| 06 янв 2021 | 16:53

Мотогонщики из Башкирии стали призёрами чемпионата России по гонкам на льду. Соревнования проходили в Каменске-Уральске в Свердловской области.



В заездах принимали участие и воспитанники Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова. По итогам двух дней первое место в четвёртом этапе второго финала занял Никита Богданов, набрав 27 очков. Он и забрал «золото». А по итогам чемпионата Динар Валеев из Уфы стал бронзовым призёром в личном первенстве.

Ранее сообщалось о том, что уфимская хоккейная команда "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграла на домашней арене «Авангарду». Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу омской команды

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Источник: gtrk.tv

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