В Нефтекамске прошел первый этап чемпионата Башкортостана по мотокроссу

В Нефтекамске состоялся первый этап открытого лично-командного чемпионата Башкортостана по мотокроссу, в котором наряду со спортсменами из девяти городов и Уфимского района Башкирии приняли участие соседи из пяти городов Удмуртии, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как и ожидалось, кросс прошел при подавляющем преимуществе гонщиков уфимского Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова, которые одержали командную победу и сделали серьезную заявку на главный приз чемпионата — Кубок имени дважды Героя Советсткого Союза Мусы Гареева.

В классе "Открытый 2" первенствовал прошлогодний чемпион Динар Валеев, а на второе место вышел впервые в этом сезоне стартовавший в соревнованиях по мотокроссу Николай Красников. В обоих заездах одноклубники финишировали тандемом и набрали за этап 50 и 44 очка соответственно. На третье место вышел Марсель Аюпов из учалинского СТК "Горняк" — 38 очков.В классе "Открытый 1" победу одержал "кадыровец" Никита Богданов (50 очков), а на вторую ступеньку пьедестала поднялся его одноклубник Никита Панов (38). Стерлитамаковец Никита Тарасов, выступающий за ЦТВС города Каменска-Уральского, стал третьим — 37 очков. В первом заезде он финишировал вторым, но во втором имел проблемы и оказался только шестым — отсюда и результат. Напомним, что на этапах Кубка РБ Тарасов неизменно оказывался позади уфимцев Богданова и Шадрина. Но Никита Шадрин на днях отправился служить Родине, и возвратится на мототрассы не ранее, чем через год.Еще одну победу привез ЦТВС имени Г. Кадырова Иван Гаврилов — в классе 85 кубических сантиметров. Он тоже выиграл оба заезда и вписал себе в таблицу 50 очков. В упорной борьбе за второе место удача сопутствовала Максиму Кияшко, выступавшему за кумертауский "Сапсан" — 42 очка. Третьим оказался Рон Сайфуллин из Бирска — 40.

Арслан Гайнуллин из "Горняка" стал победителем этапа в классе 125 куб.см — также 50 очков. Второе место в этом классе занял "кадыровец" Семен Игнатьев (44), третье — Данил Варнавский ("Сапсан") — 38.



Лишь среди самых молодых спортсменов, выступающих в классе 65 куб.см, первое место досталось гостю — Платону Бурому из Ижевска — 50 очков. Второе место здесь у салаватца Кирилла Буркина (СШ "Спидвей") — 44 очка, третье — у "кадыровца" Богдана Игнатенко — 40.