Мотогонщик из Салавата завоевал "бронзу" в первенстве ПФО по мотокроссу

В Ульяновске прошло сразу несколько всероссийских мероприятий по мотокроссу, в которых приняли участие представители Башкирии. В первом этапе Кубка России среди женщин, где уверенно победила Екатерина Гурьева, ныне представляющая Камчатскую область, на восьмое место вышла Милена Галиулова из уфимского ЦТВС имени Г.Кадырова, оставившая позади десять участниц, сообщает сайт Newsbash.ru.





Два дня на мототрассе шла борьба за медали чемпионата Приволжского федерального округа. В призеры этапа попал "кадыровец" Иван Гаврилов, занявший третье место в классе 85 кубических сантиметров. Но поскольку выступал он только в одном этапе из четырех, то в общем зачете оказался лишь 19-м.

Единственную медаль для Башкирии завоевал самый юный участник — Владимир Кириллов из салаватской спортшколы "Спидвей". Девятилетний спортсмен, уже имеющий в своей коллекции наград серебряные медали первенства и кубка Башкортостана 2018 года, стал бронзовым призером первенства ПФО в классе мотоциклов до 50 куб. см.Юный мотогонщик выступил во всех этапах первенства. На первом этапе в поселке Сахзавод Пензенской области занял третье место, на втором в Пензе — второе, на третьем этапе в Перми и на заключительном в Ульяновске был четвертым."Бронза" Владимира Кириллова — первая награда салаватского "Спидвея" в мотокроссе на российском уровне.