Мотогонщик из Салавата завоевал "бронзу" в первенстве ПФО по мотокроссу
Комментарии (0)
Загрузка...
В Ульяновске прошло сразу несколько всероссийских мероприятий по мотокроссу, в которых приняли участие представители Башкирии. В первом этапе Кубка России среди женщин, где уверенно победила Екатерина Гурьева, ныне представляющая Камчатскую область, на восьмое место вышла Милена Галиулова из уфимского ЦТВС имени Г.Кадырова, оставившая позади десять участниц, сообщает сайт Newsbash.ru.
Два дня на мототрассе шла борьба за медали чемпионата Приволжского федерального округа. В призеры этапа попал "кадыровец" Иван Гаврилов, занявший третье место в классе 85 кубических сантиметров. Но поскольку выступал он только в одном этапе из четырех, то в общем зачете оказался лишь 19-м.
Читайте также:Полузащитник "Краснодара" Даниил Фомин перешел в ФК "Уфа"
Юный мотогонщик выступил во всех этапах первенства. На первом этапе в поселке Сахзавод Пензенской области занял третье место, на втором в Пензе — второе, на третьем этапе в Перми и на заключительном в Ульяновске был четвертым.
"Бронза" Владимира Кириллова — первая награда салаватского "Спидвея" в мотокроссе на российском уровне.
Читайте также
Спорт
Кикбоксеры из Башкирии завоевали 5 медалей на Кубке мира в Италии
Спорт
Юные борцы из Башкирии стали чемпионами и призерами этапа 9-й Спартакиады учащихся России
Спорт
На Универсиаде Эдуард Латыпов стал вторым в соревнованиях по биатлону
Спорт
Семен Елистратов в составе сборной по шорт-треку выиграл золото в эстафете на заключительном этапе Кубка мира
Общество
В Уфе прошли соревнования по мотокроссу
Общество
Уфа примет первый этап Кубка РБ по мотокроссу
Общество
Башкирский гонщик Арслан Файзулин стал бронзовым призером первенства России
Спорт
Рапирист из Башкирии завоевал бронзу на летней Олимпиаде в Рио