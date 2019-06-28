Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Мотогонщик из Салавата завоевал "бронзу" в первенстве ПФО по мотокроссу

Мотогонщик из Салавата завоевал "бронзу" в первенстве ПФО по мотокроссу

Добавлено: 28.06.19
Просмотров: 105
Рубрика: Спорт
Теги: Салават
Комментарии (0)
Загрузка...
Мотогонщик из Салавата завоевал "бронзу" в первенстве ПФО по мотокроссу

В Ульяновске прошло сразу несколько всероссийских мероприятий по мотокроссу, в которых приняли участие представители Башкирии. В первом этапе Кубка России среди женщин, где уверенно победила Екатерина Гурьева, ныне представляющая Камчатскую область, на восьмое место вышла Милена Галиулова из уфимского ЦТВС имени Г.Кадырова, оставившая позади десять участниц, сообщает сайт Newsbash.ru.

Два дня на мототрассе шла борьба за медали чемпионата Приволжского федерального округа. В призеры этапа попал "кадыровец" Иван Гаврилов, занявший третье место в классе 85 кубических сантиметров. Но поскольку выступал он только в одном этапе из четырех, то в общем зачете оказался лишь 19-м.

Полузащитник "Краснодара" Даниил Фомин перешел в ФК "Уфа"

Читайте также:

Полузащитник "Краснодара" Даниил Фомин перешел в ФК "Уфа"
Единственную медаль для Башкирии завоевал самый юный участник — Владимир Кириллов из салаватской спортшколы "Спидвей". Девятилетний спортсмен, уже имеющий в своей коллекции наград серебряные медали первенства и кубка Башкортостана 2018 года, стал бронзовым призером первенства ПФО в классе мотоциклов до 50 куб. см.

Юный мотогонщик выступил во всех этапах первенства. На первом этапе в поселке Сахзавод Пензенской области занял третье место, на втором в Пензе — второе, на третьем этапе в Перми и на заключительном в Ульяновске был четвертым.

"Бронза" Владимира Кириллова — первая награда салаватского "Спидвея" в мотокроссе на российском уровне.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Кикбоксеры из Башкирии завоевали 5 медалей на Кубке мира в Италии
Спорт
Кикбоксеры из Башкирии завоевали 5 медалей на Кубке мира в Италии
Юные борцы из Башкирии стали чемпионами и призерами этапа 9-й Спартакиады учащихся России
Спорт
Юные борцы из Башкирии стали чемпионами и призерами этапа 9-й Спартакиады учащихся России
На Универсиаде Эдуард Латыпов стал вторым в соревнованиях по биатлону
Спорт
На Универсиаде Эдуард Латыпов стал вторым в соревнованиях по биатлону
Семен Елистратов в составе сборной по шорт-треку выиграл золото в эстафете на заключительном этапе Кубка мира
Спорт
Семен Елистратов в составе сборной по шорт-треку выиграл золото в эстафете на заключительном этапе Кубка мира
В Уфе прошли соревнования по мотокроссу
Общество
В Уфе прошли соревнования по мотокроссу
Уфа примет первый этап Кубка РБ по мотокроссу
Общество
Уфа примет первый этап Кубка РБ по мотокроссу
Башкирский гонщик Арслан Файзулин стал бронзовым призером первенства России
Общество
Башкирский гонщик Арслан Файзулин стал бронзовым призером первенства России
Рапирист из Башкирии завоевал бронзу на летней Олимпиаде в Рио
Спорт
Рапирист из Башкирии завоевал бронзу на летней Олимпиаде в Рио
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: