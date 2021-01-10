«Салават Юлаев» победил в матче «Ак Барс» со счетом 7:3
Уфа | 10 янв 2021 | 19:42
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимал в Уфе «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 7:3.
В составе уфимской команды покер оформил Теему Хартикайнен, также заброшенными шайбами отметились Александр Кадейкин, Джефф Плэтт и Сакари Маннинен. Казанцы ответили голами Стефана Да Косты, Андрея Педана и Даниса Зарипова.
После этой встречи подопечные Томи Ламсы занимают третье место в Восточной конференции КХЛ, набрав 56 очков в 45 играх. Команда из Татарстана идет на первой строчке, в их активе 68 баллов в 44 матчах.
Следующую игру «Салават Юлаев» проведет 16 января на выезде против «Сибири». «Ак Барс» в этот же день встретится с «Барысом».
Салават Юлаев – Ак Барс – 7:3
10 января, 14.30, «Уфа-Арена»
0:1 – 3 Да Коста (Сафонов, Воронков)
1:1 – 6 Кадейкин (Хартикайнен, Маннинен)
2:1 – 12 Плэтт (Жарков, Коледов)
2:2 – 15 Педан (Да Коста, Доус)
3:2 – 20 Хартикайнен (Маннинен, Ларсен)
3:3 – 27 Зарипов (Мерфи, Любимов)
4:3 – 43 Маннинен ()
5:3 – 48 Хартикайнен (Гранлунд, Панин)
6:3 – 54 Хартикайнен (Маннинен, Кадейкин)
7:3 – Хартикайнен