«Салават Юлаев» победил в матче «Ак Барс» со счетом 7:3

Уфа | 10 янв 2021 | 19:42

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимал в Уфе «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 7:3.



В составе уфимской команды покер оформил Теему Хартикайнен, также заброшенными шайбами отметились Александр Кадейкин, Джефф Плэтт и Сакари Маннинен. Казанцы ответили голами Стефана Да Косты, Андрея Педана и Даниса Зарипова.







После этой встречи подопечные Томи Ламсы занимают третье место в Восточной конференции КХЛ, набрав 56 очков в 45 играх. Команда из Татарстана идет на первой строчке, в их активе 68 баллов в 44 матчах.



Следующую игру «Салават Юлаев» проведет 16 января на выезде против «Сибири». «Ак Барс» в этот же день встретится с «Барысом».



Салават Юлаев – Ак Барс – 7:3

10 января, 14.30, «Уфа-Арена»

0:1 – 3 Да Коста (Сафонов, Воронков)

1:1 – 6 Кадейкин (Хартикайнен, Маннинен)

2:1 – 12 Плэтт (Жарков, Коледов)

2:2 – 15 Педан (Да Коста, Доус)

3:2 – 20 Хартикайнен (Маннинен, Ларсен)

3:3 – 27 Зарипов (Мерфи, Любимов)

4:3 – 43 Маннинен ()

5:3 – 48 Хартикайнен (Гранлунд, Панин)

6:3 – 54 Хартикайнен (Маннинен, Кадейкин)

7:3 – Хартикайнен





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