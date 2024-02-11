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Я не плачу: руководитель «Салавата Юлаева» сделал заявление после «Зеленого дерби»

Я не плачу: руководитель «Салавата Юлаева» сделал заявление после «Зеленого дерби»

После победы над «Ак Барсом» со счетом 2:1 в очередном «Зеленом дерби» генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о прошедшей игре и перспективах команды.

Он отметил, что благодарен хоккеистам за достойную победу в столь напряженном матче с сильным соперником. По его словам, «Ак Барс» также продемонстрировал хорошую игру. Р. Баширов подчеркнул, что принципиальные поединки двух клубов зачастую не обходятся без последствий для обеих сторон. Впереди «Салавата Юлаева» ожидают не менее сложные встречи. Однако гендиректор заверил, что не впадает в панику или уныние по этому поводу.

На данный момент уфимская команда занимает третье место в Восточной конференции. Ей осталось провести семь матчей регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» имеет шансы подняться в турнирной таблице еще на пару строк, поскольку отставание от ближайших конкурентов невелико — одно и три очка соответственно. По количеству набранных очков уфимцы опережают «Ак Барс» на девять баллов.

Главный тренер «Салавата Юлаева» честно рассказал о проблемах команды Главный тренер «Салавата Юлаева» честно рассказал о проблемах команды
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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