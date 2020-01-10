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В Белорецком районе построят газопровод, который обеспечит газом три села

Добавлено: 10.01.20
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Рубрика: Общество
Теги: Белорецкий район
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В Белорецком районе построят газопровод, который обеспечит газом три села

В Белорецком районе Башкирии введен в эксплуатацию газопровод высокого давления Улу-Елга — Тукан протяженностью более 69 километров. Стоимость проекта превысила 300 млн рублей. Средства на строительство нового газопровода были выделены из федерального, республиканского и местного бюджетов.

«Возможно, это самый крупный межпоселковый газопровод, построенный в республике за последние годы. Прокладывать коммуникации было чрезвычайно сложно. Газопровод пересекал железную дорогу, трассы Белорецк-Уфа и Аскарово-Уфа, проходил по горной и заболоченной местности», — сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе администрации Белорецкого района. Этот газопровод позволит полностью обеспечить газом сразу три населенных пункта — Тукан, Ишля и Улу-Елга.

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«Новый газопровод — знаковое событие для нашего района. На данный момент уже разработана схема газоснабжения села Тукан для дальнейшего проектирования газовых сетей в этом населенном пункте. Ввод газопровода высокого давления будет способствовать развитию промышленности туканской зоны», — добавили в муниципалитете.
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Источник: www.bashinform.ru
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