В Уфе 100 спортсменов примут участие в соревнованиях по спортивной борьбе «Пылая сердцами»

В первый день турнира прошёл мастер-класс, в котором приняло участие около ста спортсменов.







В роли наставников на занятие выступили заслуженные мастера, чемпионы мира и России Дамир Ахметзянов, Азамат Бикбаев, Исмаил Насрулаев, Радик Ахметов, а также прославленный тренер Рамиль Сираев. Борцам преподали урок о том, как вести поединок в начале, показали правильность выполнения бросков и отработали защитные навыки.

«Мы показывали технику борьбы. Как начинать борьбу, с чего. Оттуда каждый из них что-то для себя подчеркнет. Какие-то новые приемы, новые комбинации».Полученные знания и навыки борцы смогут применить уже завтра. В рамках первенства республики пройдут предварительные поединки. В субботу состоятся финалы. Спортсмены поборются не только за победу, но и за главный приз – телевизор.

«Ребятам это поможет, если будет желание учиться. Мне понравилось, как все прошло, потому у всех было чему поучиться. Если у молодого поколения будет желание учиться, то будут и чемпионы».



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