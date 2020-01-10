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В Уфе 100 спортсменов примут участие в соревнованиях по спортивной борьбе «Пылая сердцами»

Добавлено: 10.01.20
Просмотров: 69
Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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В Уфе 100 спортсменов примут участие в соревнованиях по спортивной борьбе «Пылая сердцами»

В первый день турнира прошёл мастер-класс, в котором приняло участие около ста спортсменов.

В роли наставников на занятие выступили заслуженные мастера, чемпионы мира и России Дамир Ахметзянов, Азамат Бикбаев, Исмаил Насрулаев, Радик Ахметов, а также прославленный тренер Рамиль Сираев. Борцам преподали урок о том, как вести поединок в начале, показали правильность выполнения бросков и отработали защитные навыки.

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Рамиль Сираев, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе:
«Мы показывали технику борьбы. Как начинать борьбу, с чего. Оттуда каждый из них что-то для себя подчеркнет. Какие-то новые приемы, новые комбинации».Полученные знания и навыки борцы смогут применить уже завтра. В рамках первенства республики пройдут предварительные поединки. В субботу состоятся финалы. Спортсмены поборются не только за победу, но и за главный приз – телевизор.
Исмаил Насрулаев, заслуженный мастер спорта России по греко-римской борьбе:
«Ребятам это поможет, если будет желание учиться. Мне понравилось, как все прошло, потому у всех было чему поучиться. Если у молодого поколения будет желание учиться, то будут и чемпионы».
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Источник: bash.news
Видео: bash.news
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