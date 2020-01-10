В России для предпенсионеров ввели налоговые льготы

С 1 января 2020 года в России изменили правила налогообложения имущества физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба ФНС России.





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С этого года введен налоговый вычет для предпенсионеров, который уменьшает земельный налог на кадастровую стоимость участка земли. Сам участок должен быть площадью не более 6 соток.Также предпенсионеров освободили от уплаты налога на один объект, которым может быть дом, квартира, гараж или комната.