В России для предпенсионеров ввели налоговые льготы
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С 1 января 2020 года в России изменили правила налогообложения имущества физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба ФНС России.
Также предпенсионеров освободили от уплаты налога на один объект, которым может быть дом, квартира, гараж или комната.
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Источник:
gorobzor.ru
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