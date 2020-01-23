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Альберт Лукманов назначен генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

Добавлено: 23.01.20
Просмотров: 95
Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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Альберт Лукманов назначен генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

Новым генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» назначен Альберт Лукманов. В четверг, 23 января новый руководитель был представлен коллективам газовых компаний, сообщила пресс-служба организации.

Отставку прежнего руководителя Альберта Ахметшина в компании не комментируют.

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Альберту Лукманову 49 лет, окончил Башкирский государственный университет по специальности «физик, преподаватель», а также всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит» и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «менеджер нефтегазового бизнеса», в 2019 году — Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

В ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» работает с 1998 года, начинал начальником отдела ценных бумаг. С 2004 года — заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».

Заслуженный экономист Республики Башкортостан.

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Источник: www.bashinform.ru
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