Слухи об электричке от Уфы до аэропорта не подтвердились

Руководитель Госкомтранса республики Тимур Мухаметьянов опроверг слухи о появлении железнодорожного сообщения между Уфой и аэропортом. По его словам, прямой электрички не будет, потому что они не связаны кольцевым путем.



«Все это войдет в единую транспортную систему Уфы, где можно будет расплачиваться карточкой «Алга"», — передает слова Тимура Мухаметьянова Ufatime.ru.

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Также чиновник рассказал о проекте кольцевой железной дороги, стоимость которой превышает 6 млрд рублей. Она должна будет связать город и аэропорт, так как планируется строительство дополнительных остановок. Работы начнутся лишь в 2024 году.