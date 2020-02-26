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Слухи об электричке от Уфы до аэропорта не подтвердились

Добавлено: 26.02.20
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Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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Слухи об электричке от Уфы до аэропорта не подтвердились

Руководитель Госкомтранса республики Тимур Мухаметьянов опроверг слухи о появлении железнодорожного сообщения между Уфой и аэропортом. По его словам, прямой электрички не будет, потому что они не связаны кольцевым путем.

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Также чиновник рассказал о проекте кольцевой железной дороги, стоимость которой превышает 6 млрд рублей. Она должна будет связать город и аэропорт, так как планируется строительство дополнительных остановок. Работы начнутся лишь в 2024 году.
«Все это войдет в единую транспортную систему Уфы, где можно будет расплачиваться карточкой «Алга"», — передает слова Тимура Мухаметьянова Ufatime.ru.
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Источник: gorobzor.ru
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