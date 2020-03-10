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Жители предпенсионного возраста могут получить льготы по имущественным налогам

Добавлено: 10.03.20
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Рубрика: Экономика
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Жители предпенсионного возраста могут получить льготы по имущественным налогам

В пресс-службе УФНС по Башкирии сообщили, что в республике жители предпенсионного возраста могут получить налоговые льготы по имущественным налогам.

Уточняется, что льготы доступны женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет, начиная с налогового периода 2019 года. В УФНС отметили, что раньше такое право было у жителей республики только после выхода на пенсию. 

Какие существуют льготы на имущественный налог для предпенсионного возраста

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Какие существуют льготы на имущественный налог для предпенсионного возраста
«В частности, речь идет о льготах по земельному налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости 6 соток земельного участка, а также по налогу на имущество физических лиц в виде освобождения от уплаты налога по одному объекту каждого вида, то есть за одну квартиру, один жилой дом и так далее», – пояснили в ведомстве.
Чтобы получить льготу, заявление подавать не нужно, так как она предоставляется в проактивном формате. В сообщении налоговой вместе с тем также указано, что в отношении отдельных налогоплательщиков у налоговых органов могут отсутствовать необходимые сведения для предоставления указанных льгот.
«Таким образом, гражданам предпенсионного возраста, имеющим право на льготы, и которые ранее о них не заявляли, налоговые органы рекомендуют обратиться с заявлением на предоставление льготы до 1 июня 2020 года», – уточняется в сообщении.


Предоставить заявление можно лично в налоговый орган или офис МФЦ, отправить по почте или через личный кабинет на сайте ФНС России. 

В заявлении необходимо указать реквизиты документа, подтверждающего предпенсионный возраст гражданина. Таким документом является справка, подтверждающая предпенсионный возраст, выданная пенсионным фондом.


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Источник: gorobzor.ru
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