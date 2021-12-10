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Какие льготы положены россиянам за 5 лет до пенсии

Какие льготы положены россиянам за 5 лет до пенсии

18:24, 10 дек 2021

В первую очередь затронуты 2 налоговые льготы. Россияне предпенсионного возраста освобождаются от уплаты земельного налога, если их участок не превышает 6-ти соток. Более того, им не нужно платить налог на частный дом, квартиру, гараж и прочие имущественные объекты.

Предпенсионеры могут претендовать на увеличенное пособие по безработице, которое в будущем году составит 12 792 руб. Если доход не покрывает минимальные потребности, люди за 5 лет до пенсии и старше могут требовать содержание от детей, внуков и ряда других ближайших родственников при условии, что у алиментщиков имеется необходимый доход.


Более того, граждане перед пенсией имеют право на накопительную пенсию или единоразовую выплату. Каждый год им положена двухдневная бесплатная диспансеризация. Заработная плата при этом остается в сохранности.

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