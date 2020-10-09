Какие льготы положены предпенсионерам

| 09 окт 2020 | 12:07

В результате пенсионной реформы в нашей стране появилась новая категория россиян, так называемые предпенсионеры. Для них положены особые льготы, право на которые граждане обретают за 5 лет до достижения, установленного законом пенсионного возраста. При этом учитывается переходный период. В этом году на них могут рассчитывать мужчины, достигшие 56,5 лет и женщины, достигшие 51,5 года.







Данной категории граждан положены льготы, которые прежде предоставлялись только пенсионерам. Речь идет о бесплатных лекарственных препаратах, льготах на проезд в общественном транспорте и освобождении от ряда налогов.



Предпенсионерам также положены скидки при оплате капремонта и прочие льготы, о которых можно узнать на портале Пенсионного фонда РФ.

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Кроме того, достижение гражданами предпенсионного возраста обременяет работодателя рядом обязательств. Таким работникам положено ежегодно по 2 дня оплачиваемых выходных на прохождение медобследования. Из-за увольнения или отказа в приеме на работу ввиду возраста, предпринимателю может грозить ответственность, даже уголовная.