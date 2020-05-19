В Башкирии для покупателей введут кэшбэк

В Башкирии хотят поддержать производителей местной продукции.







Среди прочего, предлагается очень интересная мера: для покупателей, приобретающих продукты питания башкирского производства, будет введен кэшбэк (возврат части стоимости покупки). Об этом говорилось на брифинге по второму пакету мер поддержки для экономики Башкирии 19 мая.

— Поддержка аграриям Башкирии оказывается по следующим направлениям: на покупку оборудования в период посева и уборки (на сегодня 172 аграриям уже предоставлена субсидия на сумму 300-320 миллионов рублей); приобретение минеральных удобрений по завершении посевной (компенсация в направлении части затрат на приобретение минеральных удобрений, это порядка 500 миллионов рублей), а также субсидии сельхозпроизводителям на приобретение племенного и маточного поголовья, — сообщил в ходе брифинга заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

— При этом особой точкой развития мы предполагаем переработку первичной сельхозпродукции в республике. В частности, в целях повышения продовольственной безопасности и регулирования спроса на продукцию, произведенную в Республике Башкортостан, будет создан специализированный государственный оператор, основной задачей которого станет формирование агропромышленного кластера, куда должны войти все сельхозпроизводители региона. Важная задача, которая перед нами стоит, — развитие переработки местного продовольственного сырья. В дополнение к этому поставлена задача и в рамках второго пакета мер господдержки создать механизм стимулирования спроса за счет компенсации части стоимости приобретаемой продукции местных сельхозпроизводителей покупателям — то есть некий кэшбэк. Каждому покупателю за покупку башкирских продуктов будет возвращаться определенный кэшбэк, — объяснил Рустам Муратов.



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Как особо подчеркнул вице-премьер, во втором пакете мер для экономики РБ акцент будет сделан на развитие отрасли аграрно-промышленного комплекса.Второй пакет мер для предприятий Башкирии в условиях пандемии был представлен в начале мая. В него вошли 33 меры поддержки малого бизнеса и реального сектора экономики региона. Планируется, что помощь смогут получить 59 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.Ранее на одной из оперативок Глава Башкирии Радий Хабиров напоминал своим коллегам о необходимости поддержки переработки в регионе.