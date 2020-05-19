В Башкирии предприниматели смогут получать индивидуальные меры поддержки через электронный сервис

18 мая на оперативном совещании в Правительстве Башкортостана вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов доложил о промежуточных результатах реализации мер поддержки экономики.







В Ситуационный центр антикризисного штаба по поддержке экономики с начала работы поступило более 15,7 тысячи обращений. На уровне региона бизнесу уже оказали поддержку на сумму 3,2 млрд рублей.









Так, в промышленный сектор направили более 116 млн рублей в качестве кредитной поддержки по линии Фонда развития промышленности РБ для предприятий, которые освоили выпуск товаров первой необходимости, прежде всего дезинфицирующих и защитных средств. До конца года объём такой поддержки составит более 450 млн рублей.Кроме того, предусмотрены субсидии лесопромышленным предприятиям на закупку оборудования в объёме 40 млн рублей, а также организациям лёгкой промышленности – на 158 млн рублей.

В сфере сельского хозяйства субсидии на приобретение техники в объёме 316 млн рублей получили 172 агрария. После завершения посевной кампании в качестве компенсации затрат на приобретение минеральных удобрений в отрасль поступят 480 млн рублей, а в сентябре-ноябре – ещё 345 млн рублей на приобретение мясного скота и племенного маточного поголовья.

– До конца мая совместно с Минцифры РБ мы планируем разработать электронный сервис, на котором каждый предприниматель сможет получить индивидуальный перечень мер поддержки, – добавил Рустам Муратов.

– Когда мы запускали первый пакет, я переживал, сможем ли мы грамотно довести эти меры до адресатов, – отметил Радий Хабиров. – Судя по цифрам, у нас это неплохо получается. Будем продолжать эту работу в рамках второго пакета.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: govoritufa.ru