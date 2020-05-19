В Башкирии предприниматели смогут получать индивидуальные меры поддержки через электронный сервис
18 мая на оперативном совещании в Правительстве Башкортостана вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов доложил о промежуточных результатах реализации мер поддержки экономики.
В Ситуационный центр антикризисного штаба по поддержке экономики с начала работы поступило более 15,7 тысячи обращений. На уровне региона бизнесу уже оказали поддержку на сумму 3,2 млрд рублей.
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Кроме того, предусмотрены субсидии лесопромышленным предприятиям на закупку оборудования в объёме 40 млн рублей, а также организациям лёгкой промышленности – на 158 млн рублей.
В сфере сельского хозяйства субсидии на приобретение техники в объёме 316 млн рублей получили 172 агрария. После завершения посевной кампании в качестве компенсации затрат на приобретение минеральных удобрений в отрасль поступят 480 млн рублей, а в сентябре-ноябре – ещё 345 млн рублей на приобретение мясного скота и племенного маточного поголовья.
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