Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии предприниматели смогут получать индивидуальные меры поддержки через электронный сервис

В Башкирии предприниматели смогут получать индивидуальные меры поддержки через электронный сервис

Рубрика: Экономика
В Башкирии предприниматели смогут получать индивидуальные меры поддержки через электронный сервис

18 мая на оперативном совещании в Правительстве Башкортостана вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов доложил о промежуточных результатах реализации мер поддержки экономики.



В Ситуационный центр антикризисного штаба по поддержке экономики с начала работы поступило более 15,7 тысячи обращений. На уровне региона бизнесу уже оказали поддержку на сумму 3,2 млрд рублей.

Депутаты Курултая Башкирии разработали закон, который позволит блокировать экстремистские сайты до суда

Читайте также:

Депутаты Курултая Башкирии разработали закон, который позволит блокировать экстремистские сайты до суда
Так, в промышленный сектор направили более 116 млн рублей в качестве кредитной поддержки по линии Фонда развития промышленности РБ для предприятий, которые освоили выпуск товаров первой необходимости, прежде всего дезинфицирующих и защитных средств. До конца года объём такой поддержки составит более 450 млн рублей.

Кроме того, предусмотрены субсидии лесопромышленным предприятиям на закупку оборудования в объёме 40 млн рублей, а также организациям лёгкой промышленности – на 158 млн рублей.


В сфере сельского хозяйства субсидии на приобретение техники в объёме 316 млн рублей получили 172 агрария. После завершения посевной кампании в качестве компенсации затрат на приобретение минеральных удобрений в отрасль поступят 480 млн рублей, а в сентябре-ноябре – ещё 345 млн рублей на приобретение мясного скота и племенного маточного поголовья.

– До конца мая совместно с Минцифры РБ мы планируем разработать электронный сервис, на котором каждый предприниматель сможет получить индивидуальный перечень мер поддержки, – добавил Рустам Муратов.

– Когда мы запускали первый пакет, я переживал, сможем ли мы грамотно довести эти меры до адресатов, – отметил Радий Хабиров. – Судя по цифрам, у нас это неплохо получается. Будем продолжать эту работу в рамках второго пакета.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: sterlegrad.ru
Фото: govoritufa.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: