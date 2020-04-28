В Башкирии на поддержку экономики будет направлено 30 млрд рублей

На реализацию первоочередных мер по повышению устойчивости экономики в Башкирии будет направлено около 30 млрд рублей. Об этом рассказал 27 апреля на заседании Инвестиционного Совета рассказал первый вице-премьер республики Андрей Назаров, сообщает пресс-служба правительства региона.







Так, свыше 12 тысяч субъектов малого бизнеса в Башкирии освобождены от уплаты налога на имущество организаций. Для ИП обнулен налог на имущество физлиц. Снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения по объекту «доходы» с 6 до 1% и др.









Подразумевается поддержка швейного и текстильного производств, оказания бытовых и соцуслуг, изготовления мебели, типографских, копировальных и фото услуг.Предлагается в два раза снизить размер платежей по патентной системе налогообложения и налог на имущество, взымаемый от кадастровой стоимости.Для поддержки сферы ЖКХ планируется ввести отсрочку по налоговым платежам по региональным налогам для предприятий ЖКХ и ряд дополнительных мер.

Для поддержки самозанятых предполагается предусмотреть единовременную выплату в размере МРОТа.



В сфере занятости предусмотрены дополнительные мероприятия по частичному возмещению расходов на оплату труда сотрудников, находящихся под риском увольнения.



В общей сложности на все меры поддержки экономики в Башкирии потребуется около 30 млрд рублей.



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