В Башкирии на поддержку экономики будет направлено 30 млрд рублей
На реализацию первоочередных мер по повышению устойчивости экономики в Башкирии будет направлено около 30 млрд рублей. Об этом рассказал 27 апреля на заседании Инвестиционного Совета рассказал первый вице-премьер республики Андрей Назаров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, свыше 12 тысяч субъектов малого бизнеса в Башкирии освобождены от уплаты налога на имущество организаций. Для ИП обнулен налог на имущество физлиц. Снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения по объекту «доходы» с 6 до 1% и др.
Читайте также:В Башкирии бизнес-шерифы будут работать в повышенном режиме
Предлагается в два раза снизить размер платежей по патентной системе налогообложения и налог на имущество, взымаемый от кадастровой стоимости.
Для поддержки сферы ЖКХ планируется ввести отсрочку по налоговым платежам по региональным налогам для предприятий ЖКХ и ряд дополнительных мер.
Для поддержки самозанятых предполагается предусмотреть единовременную выплату в размере МРОТа.
В сфере занятости предусмотрены дополнительные мероприятия по частичному возмещению расходов на оплату труда сотрудников, находящихся под риском увольнения.
В общей сложности на все меры поддержки экономики в Башкирии потребуется около 30 млрд рублей.